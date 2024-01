Tabellone Europei pallanuoto 2024: gli accoppiamenti dagli ottavi alla finale. Date, programma, orari, tv

Con la conclusione della prima fase a gironi, a partire da domani, mercoledì 10 gennaio, scatterà in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, la seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei 2024 di pallanuoto maschile, che si concluderanno martedì 16 gennaio.

Nella Division I, composta dai Gironi A e B, le prime due classificate si sono qualificate direttamente ai quarti di finale, mentre la terza e la quarta disputeranno gli ottavi di finale contro le prime due dei gruppi della Division II, composta dai Gironi C e D.

L’Italia, già qualificata ai Mondiali di Doha, seconda nel Girone B, disputerà direttamente i quarti di finale venerdì 12 gennaio. Oltre ai 3 pass per la rassegna iridata, però, è in palio anche un pass per i Giochi di Parigi, con gli azzurri che sono alla ricerca della qualificazione olimpica.

Per la seconda fase degli Europei 2024 di pallanuoto maschile i match del Settebello saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD o Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, con tutti i match disponibili su Eurovision Sport, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale delle partite dell’Italia.

CALENDARIO SECONDA FASE EUROPEI PALLANUOTO 2024

Mercoledì 10 gennaio – Zagabria

Ottavi di finale

18.30 (27) Francia-Serbia

20.15 (30) Montenegro-Germania

Giovedì 11 gennaio – Zagabria

Ottavi di finale

17.00 (28) Georgia-Romania

19.00 (29) Grecia-Paesi Bassi

Giovedì 11 gennaio – Ragusa

Semifinali 13° posto

17.45 (25) Slovacchia-Israele

20.15 (26) Slovenia-Malta

Venerdì 12 gennaio – Zagabria

Quarti di finale

15.00 (35) Ungheria-Vincente gara 27

16.30 (36) Spagna-Vincente gara 28

18.30 (37) Croazia-Vincente gara 29

20.15 (38) Italia-Vincente gara 30

Sabato 13 gennaio – Ragusa

Finale 15° posto

11.15 (31) Perdente gara 25-Perdente gara 26

Finale 13° posto

13.30 (32) Vincente gara 25-Vincente gara 26

Semifinali 9° posto

15.45 (33) Perdente gara 27-Perdente gara 29

18.00 (34) Perdente gara 28-Perdente gara 30

Domenica 14 gennaio – Zagabria

Semifinali 5° posto

15.00 (41) Perdente gara 35-Perdente gara 37

18.30 (42) Perdente gara 36-Perdente gara 38

Semifinali 1° posto

16.30 (43) Vincente gara 35-Vincente gara 37

20.15 (44) Vincente gara 36-Vincente gara 38

Lunedì 15 gennaio – Ragusa

Finale 11° posto

17.45 (39) Perdente gara 33-Perdente gara 34

Finale 9° posto

20.15 (40) Vincente gara 33-Vincente gara 34

Martedì 16 gennaio – Zagabria

Finale 7° posto

15.00 (45) Perdente gara 41-Perdente gara 42

Finale 3° posto

16.30 (47) Perdente gara 43-Perdente gara 44

Finale 5° posto

18.30 (46) Vincente gara 41-Vincente gara 42

Finale 1° posto

20.15 (48) Vincente gara 43-Vincente gara 44

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: match del Settebello su Rai 2 HD o Rai Sport HD.

Diretta streaming: match del Settebello su Rai Play, tutti i match su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: match del Settebello su OA Sport.

