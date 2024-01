Sport in tv oggi (martedì 23 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 23 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Australian Open 2024 con Jannik Sinner che dà la caccia alla qualificazione alle semifinali. L’altoatesino (n.4 del mondo) giocherà contro il russo Andrey Rublev e si augura di proseguire nel suo percorso a livello Slam. Di scena poi le Olimpiadi Invernali Giovanili, con i ragazzi del Bel Paese desiderosi di arricchire il medagliere.

In primo piano anche la Coppa del Mondo di sci alpino con la Night Race di Schladming: il gigante maschile terrà banco e ci sarà qualcuno in grado di battere lo svizzero Marco Odermatt? Lo scopriremo, gli azzurri presenti al cancelletto di partenza si augurano di stupire.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 23 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 23 gennaio

01.00 Olimpiadi Invernali Giovanili: terza giornata – Diretta streaming su Olympic Channel, eurosport.it e Discovery+. Clicca qui per il programma completo

02.00 Tennis, Australian Open 2024: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Sinner vs Rublev 2° match sessione serale, il cui inizio è previsto dalle 09.00 italiane)

03.00 Basket, NBA: Phoenix Suns-Chicago Bulls – Diretta tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.30 Pallamano, Europei 2024: Olanda-Portogallo – Diretta streaming su EHF Tv.

17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Schladming (Austria): prima manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Gambia-Camerun – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Guinea-Senegal – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

18.00 Basket, EuroCup: Cluj Napoca-Trento – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

18.00 Pallamano, Europei 2024: Slovenia-Danimarca – Diretta streaming su EHF Tv.

19.00 Basket, EuroCup: Buducnost-Ulm – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Pallamano, Europei 2024: Norvegia-Svezia – Diretta streaming su EHF Tv.

20.30 Basket, EuroCup: Paris-Juventut – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Schladming (Austria): seconda manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Coppa d’Africa: Angola-Burkina Faso – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

21.00 Calcio, Coppa d’Africa: Mauritania-Algeria – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

