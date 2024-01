Speed skating, David Bosa centra podio e record italiano sui 1000 in Coppa del Mondo a Salt Lake City

Allo Utah Olympic Oval di Salt Lake City, negli USA, si esaurisce la prima giornata di gare della quinta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating: la copertina della serata è tutta per il padrone di casa Jordan Stolz, autore del nuovo record del mondo sui 1000 metri maschili, gara nella quale per l’Italia arriva il podio numero 11 della stagione sul circuito maggiore, il primo firmato da David Bosa, il quale griffa anche il nuovo record nazionale.

Nei 1000 metri maschili lo statunitense Jordan Stolz vince facendo segnare il nuovo record del mondo in 1:05.37 (pr. prec. Pavel Kulizhnikov, Russia, 1:05.69), davanti al cinese Zhongyan Ning, secondo in 1:06.97, a 1.60, ed all’azzurro David Bosa, che si classifica terzo a 1.69 ed è autore del nuovo record nazionale in 1:07.06 (prec. David Bosa, 1:07.24). In Division B arriva il sesto posto di Alessio Trentini con il nuovo primato personale in 1:08.23 (prec. 1:09.14).

Nella mass start maschile la vittoria va al sudcoreano Jae-Won Chung con 60 punti, davanti al belga Bart Swings, secondo con 41, ed al neerlandese Bart Hoolwerf, terzo con 20. Ottavo posto per Andrea Giovannini con 3 punti, gli stessi di Daniele Di Stefano, nono. In virtù di questi risultati il nuovo leader della classifica di specialità è il belga Bart Swings con 247 punti, davanti all’azzurro Andrea Giovannini, ora secondo con 234 ad una sola prova dal termine.

Nella prima prova sui 1000 metri femminili (che verranno replicati, come per gli uomini, domenica) si impone la nipponica Miho Takagi, prima in 1:12.77, davanti alla statunitense Kimi Goetz, seconda in 1:12.85, a 0.08, ed alla cinese Mei Han, terza in 1:13.64, a 0.87, In Division B arriva il 20° posto di Serena Pergher con il nuovo primato personale in 1:17.48 (prec. 1:18.12).

Nei 3000 metri femminili doppietta neerlandese con Joy Beune, prima in 3:56.86, davanti alla connazionale Irene Schouten, seconda in 3:58.20, a 1.34, mentre completa il podio la canadese Valerie Maltais, terza in 3:59.71, a 2.85. Nella notte italiana saranno impegnate in Division B Francesca Lollobrigida e Laura Lorenzato.

Foto: LaPresse