Snowboard: a Laax nell’halfpipe vincono Scotty James e Mitsuki Ono

Giornata ricca di gare in quel di Laax: in terra elvetica dopo lo slopestyle al pomeriggio, la Coppa del Mondo di snowboard ha visto in serata la prova dell’halfpipe.

A vincere tra gli uomini è ancora una volta un super Scotty James: seconda vittoria stagionale dopo quella di Secret Garden per l’australiano che trova un punteggio super di 94.00. James vola anche in vetta alla classifica di Coppa del Mondo.

Seconda piazza, a completare la doppietta australiana, è Valentino Guseli che chiude non lontano dal compagno di squadra a quota 92.25. Completa il podio il giapponese Ruka Hirano con 90.00.

Al femminile vince la giapponese Mitsuki Ono: 81,75 per la nipponica che si è imposta davanti alla giovanissima statunitense, classe 2007, Bea Kim. Terza piazza per Ruki Tomita, altra giapponese.

