Slittino, primo podio stagionale per Dominik Fischnaller a Winterberg! Vince sempre Max Langenhan

Stati Uniti, Canada o Germania, la musica non cambia: Max Langenhan al momento è lo slittinista più forte del globo, anche per distacco, e vince sempre e comunque in Coppa del Mondo. A Winterberg però festeggia anche l’Italia: torna in Europa la Coppa del Mondo e nel singolo maschile torna sul podio Dominik Fischnaller.

Prima top-3 stagionale per il detentore della sfera di cristallo (che dovrà cedere il titolo quest’anno al 99%): dopo una trasferta nordamericana non convincente, oggi è riuscito a trovare il set-up giusto e a centrare la seconda posizione alle spalle dell’irraggiungibile Langenhan.

176 millesimi, distacco quindi anche contenuto, quello che divide l’azzurro dal teutonico: nella prima run era vicinissimo, ad un soffio, mentre nella seconda non è arrivata la discesa perfetta, ma in ogni caso ci si può lavorare per le prossime gare. Terza posizione per il lettone Kisters Aparjods a 182 millesimi, quarta per Felix Loch, in rimonta dopo la settima della prima, quinta per l’austriaco Wolfgang Kindl, a seguire i connazionali Jonas Mueller e Nico Gleirscher. Più indietro gli altri azzurri: sedicesimo Leon Felderer, diciassettesimo Lukas Peccei, ventitreesimo Alex Gufler.

Foto: Lapresse

