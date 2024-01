Slittino, Mondiali 2024: le favorite del singolo femminile. Pronta la sfida tra Taubitz ed Egle

Sarà una sfida a due, almeno sulla carta, visto che anche nella passata edizione si è ribaltato il pronostico, quella per il titolo ai Mondiali di slittino su pista artificiale per quanto riguarda il singolo femminile. La lotta per la Coppa del Mondo infatti è aperta a Julia Taubitz e Madeleine Egle, che si sono aggiudicate le prime cinque gare (tre per l’austriaca, due per la tedesca) della stagione.

Uno scontro bellissimo quello che ci attende nel weekend di Altenberg, dove partirà forse leggermente favorita la teutonica, visto il budello di casa, ma la classe 1998 ha dimostrato di poterla battere anche sul suo campo a Winterberg.

Occhio però agli inserimenti da dietro, e perché no, di nuovo ad Anna Berreiter. Proprio la tedesca 24enne ha fatto saltare il banco nella passata stagione a livello iridato e può sicuramente riprovarci. Per il podio in corsa anche Hannah Prock, Lisa Schulte e Merle Fräbel. Fuori dal duello Austria-Germania gli unici papabili inserimenti sono quelli delle statunitensi Emily Sweeney ed Ashley Farquharson.

Foto: LaPresse