Slittino: Madeleine Egle beffa Julia Taubitz ad Igls. Nona Verena Hofer

Terza vittoria stagionale per Madeleine Egle nella Coppa del Mondo di slittino al femminile: l’austriaca trionfa in casa ad Igls e si avvicina sempre più alla vetta della classifica.

La beniamina del pubblico trova il miglior crono in entrambe le run sul catino più amato e chiude con 1’19”200, lasciando aperte le proprie chance di agguantare la sfera di cristallo.

Beffata Julia Taubitz: la teutonica si arrende per soli 24 millesimi. Lontanissime tutte le altre: a partire da Anna Berreiter, terza a 239 millesimi. Nella top-5 la rimontante statunitense Ashley Farquharson e l’altra austriaca Lisa Schulte.

In casa Italia eccellente la prova di Verena Hofer: l’azzurra centra la nona posizione a 555 millesimi dalla testa. Tredicesima posizione per Sandra Robatscher, diciannovesima per Nina Zoeggeler, venticinquesima per Annalena Huber.

Foto: Lapresse

