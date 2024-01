Sinner-Ruud, orario d’inizio e dove vedere in tv il Kooyong Classic: programma 11 gennaio

Nono stante l’orario proibitivo, sarà possibile vedere ancora in chiaro Jannik Sinner: l’azzurro scenderà nuovamente in campo in un match d’esibizione nell’ambito del Kooyong Classic 2024 di tennis, domani, giovedì 11 gennaio, quando giocherà contro il norvegese Casper Ruud.

Il match tra Jannik Sinner ed il norvegese Casper Ruud sarà il secondo a partire dall’1.00 ora italiana, dopo quello tra la padrona di casa australiana Taylah Preston e la ceca Linda Fruhvirtova: il torneo si svolge a Melbourne, città dove si giocheranno anche gli Australian Open di tennis.

La diretta tv del Kooyong Classic 2024 di tennis sarà affidata a SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su SuperTenniX, infine per quanto concerne l’incontro tra Jannik Sinner ed il norvegese Casper Ruud la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-RUUD KOOYONG CLASSIC TENNIS 2024

Giovedì 11 gennaio

Dall’1.00 ora italiana

Taylah Preston (Australia)-Linda Fruhvirtova (Repubblica Ceca)

A seguire

Jannik Sinner (Italia)-Casper Ruud (Norvegia)

PROGRAMMA SINNER-RUUD KOOYONG CLASSIC TENNIS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

