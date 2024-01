Sinner-Medvedev oggi, Finale Australian Open 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 28 gennaio (non prima delle 09.30 italiane), Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev si affronteranno nella Finale degli Australian Open 2024. L’appuntamento con la storia per l’altoatesino (n.4 del mondo) che affronterà il n.3 ATP con l’obiettivo di conquistare il primo titolo Slam della sua carriera, eguagliando quanto fatto nel 1976 a Parigi da Adriano Panatta nella tradizione del tennis italiano.

Sinner viene dalla super prestazione in semifinale contro Novak Djokovic. Il serbo (n.1 del mondo), dieci volte vincitore di questo torneo, ha dovuto subire la sua prima sconfitta in questo Major quando si è spinto almeno al penultimo atto. Per questo, un risultato dalla grande rilevanza che Jannik dovrà convertire in energia ulteriore per affrontare quest’oggi il moscovita.

Una sfida difficile. Medvedev è un giocatore dotato di un tennis particolare e molto complicato da fronteggiare. Non è un caso che nei primi sei scontri diretti abbia sempre vinto il russo. Tuttavia, negli ultimi tre incroci il vento è cambiato e Sinner ha trovato le contromisure. Da capire se questa tendenza proseguirà, anche perché i due mai si sono incontrati in match al meglio dei cinque set.

La Finale degli Australian Open 2024 tra Jannik Sinner e Danill Medvedev, in programma dalle 09.30 italiane, sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. Inoltre, NOVE, il canale generalista di Warner Bros/Discovery, trasmetterà in chiaro alle 18:00 un’ampia sintesi dell’incontro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

Foto: LaPresse