“Sinner favorito insieme a Djokovic”. Lorenzi fa le carte agli Australian Open. E su Berrettini…

Paolo Lorenzi si è sbilanciato in maniera importante sugli Australian Open nel corso di un’intervista rilasciata a SuperTennis. L’ex tennista non si è infatti voluto nascondere alla vigilia degli ottavi di finale: “Credo che Jannik Sinner, insieme a Djokovic, sia il favorito“. Il toscano ha poi proseguito: “Mi ha colpito come nelle prime tre partite sia andato via agevolmente. Con van de Zandschulp non era una partita facile, nel secondo set l’olandese ha cercato di mettergli pressione. Cosa è cambiato? È migliorata molto la percentuale di prime di servizio nei momenti importanti, poi quando può prende la rete anche in controtempo. Contro Baez abbiamo visto abbiamo visto quanto apra di più il campo con il diritto. Prima tutto questo si vedeva a sprazzi, ora lo fa con continuità“.

Jannik Sinner scenderà in campo domenica 21 gennaio (ore 06.00) per fronteggiare il temibile russo Karen Khachanov e andare a caccia della qualificazione ai quarti di finale, dove se la dovrebbe vedere con il vincente del confronto tra il russo Andrey Rublev e l’australiano Alex de Minaur. L’altra italiana agli ottavi è Jasmine Paolini, che tornerà invece in campo lunedì 22 gennaio per continuare a inseguire un sogno sul cemento di Melbourne.

Il Bel Paese aveva in precedenza festeggiato il record di presenze al terzo turno nella storia del torneo. “Il bilancio è positivo. Sono andati avanti giocatori giovani e hanno giocato ottime partite. Zeppieri e Cobolli hanno espresso un tennis di alto livello. Zeppieri ha perso con Norrie, Cobolli ha battuto Kotov con cui aveva sempre avuto problemi. Sonego ha fatto una grande partita con Alcaraz e ha avuto anche le sue chance nel quarto set. Musetti ha faticato più del previsto, è vero, ma ha preso il giorno più caldo qui a Melbourne. Se penso a qualche anno fa, alle difficoltà che avevamo qui qualche anno fa, mi sembra un ottimo momento per il tennis italiano“.

Paolo Lorenzi si è espresso anche su Matteo Berrettini, che ha dato forfait agli Australian Open a causa dell’ennesimo problema fisico: “Sono sicuro che lo vedremo presto in campo. Per me ha fatto bene a non rischiare, non si sentiva al meglio e questo è uno degli Slam più duri. Mi aspetto fra qualche settimana di rivederlo protagonista“.

