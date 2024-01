Salto con gli sci, Kobayashi pesca il jolly e trionfa a Wisla davanti a Kraft e Wellinger. 19° Bresadola

Ryoyu Kobayashi, una settimana dopo essersi imposto per la terza volta in carriera nella Tournée dei Quattro Trampolini, fa saltare il banco sul Large Hill HS134 di Wisla e centra il primo successo stagionale (dopo cinque podi, con un terzo e ben quattro secondi posti) nella Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci.

Il fuoriclasse giapponese ha avuto il merito di sfruttare alla perfezione condizioni meteo estremamente favorevoli nella seconda serie di gara, stampando una misura strepitosa (139.5 metri) e appoggiando un ottimo telemark in fase di atterraggio. Successivamente la stanga di partenza è stata abbassata per i migliori quattro dopo la prima serie, che hanno trovato però un vento più difficile rispetto al “Concorde di Hachimantai”.

31ma affermazione individuale nel circuito maggiore per Kobayashi, che ha rimontato quattro posizioni nella serie decisiva precedendo di 5.1 punti sul pettorale giallo austriaco Stefan Kraft (che raggiunge quota 108 podi in Coppa del Mondo, eguagliando il record maschile di Janne Ahonen) e di 7.0 punti il tedesco Andreas Wellinger.

Slovenia ai piedi del podio con Lovro Kos e Peter Prevc in quarta e quinta piazza a 8.7 e 10.8 punti dalla vetta, mentre la top10 viene completata dagli austriaci Jan Hoerl, Michael Hayboeck, Manuel Fettner, lo sloveno Anze Lanisek (molto sfortunato con il vento nella seconda serie, mentre era pienamente in lizza per la vittoria) ed il tedesco Karl Geiger.

Luci e ombre in casa Italia, con Giovanni Bresadola che ha raccolto un notevole 19° posto (era 23° a metà gara) eguagliando il suo miglior risultato dell’inverno ottenuto a Engelberg. Fuori dalla zona punti gli altri azzurri impegnati: 44° Francesco Cecon, squalificato per tuta irregolare nella prima serie Alex Insam (che avrebbe comunque mancato l’accesso alla seconda serie causa condizioni proibitive).

