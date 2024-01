Short track, Italia da sogno agli Europei: 3 ori e 1 argento! Sighel assoluto mattatore

Un sabato azzurro più che mai agli Europei di short track in corso di svolgimento a Danzica. Una straordinaria Italia con un Pietro Sighel autentico mattatore sul ghiaccio polacco. Il trentino si mette al collo due medaglie d’oro, ma i titoli per la squadra italiana non sono finiti, visto che nei 1500 metri Elisa Confortola e Gloria Ioriatti realizzano una magica doppietta.

Si diceva di un Pietro Sighel monumentale. Il trentino riscatta un inizio di stagione opaco con un doppio oro incredibile agli Europei. Il primo successo arriva nei 1500 metri, con l’azzurro che firma un incredibile sorpasso proprio sul traguardo, battendo al fotofinish i due olandesi Friso Emons e Itzhak de Laat. Il secondo oro è più “tranquillo”, con il trentino che nei 500 metri si mette davanti ad un giro dalla fine dopo due sorpassi perfetti e non lascia più la testa della gara, battendo l’olandese Teun Boer ed il belga Stijn Desmet.

La giornata di gloria dell’Italia si era aperta con l’incredibile doppietta firmata da Elisa Confortola e Gloria Ioriatti. C’è anche un pizzico di fortuna per entrambe le italiane, visto che sono cadute Hanne Desmet e Xandra Velzeboer, che erano rispettivamente prima e seconda. Un’altra caduta dell’olandese Diede Van Oorschot ha aperto in maniera definitiva la strada alle italiane, con Confortola che ha battuto sul traguardo Ioriatti.

Nell’altra finale individuale di giornata l’olandese Xandra Velzeboer si è riscattata, andando a vincere i 500 metri davanti alla connazionale Selma Poutsma e alla belga Desmet. Ben tre azzurre nella finale B, vinta da Yara Van Kerkhof davanti a Chiara Betti, Gloria Ioriatti ed Arianna Sighel.

Obiettivo centrato anche dalla staffetta femminile azzurra. Il quartetto composto da Chiara Betti, Elisa Confortola, Katia Filippi e Gloria Ioriatti ha concluso al secondo posto la semifinale dietro alla favoritissima Olanda. In finale le azzurre affronteranno proprio le olandesi, la Polonia e la Francia. L’unica delusione di giornata è arrivata dalla staffetta maschile. Purtroppo il quartetto azzurro (Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Mattia Antonioli, Pietro Sighel) ha concluso al terzo posto, battuto in volata dalla Polonia e dall’Ungheria.

