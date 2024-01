Short track, i convocati dell’Italia per gli Europei 2024: Pietro Sighel la stella del gruppo azzurro

Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio la Hala Olivia di Danzica ospiterà i Campionati Europei di short track 2024. Si tratta della terza edizione consecutiva della rassegna continentale che si disputa sul ghiaccio dell’impianto polacco dopo il 2021 ed il 2023, mentre nel 2022 la manifestazione inizialmente prevista a Dresda fu cancellata causa pandemia.

Nonostante l’assenza dell’infortunata Martina Valcepina, sono molto alte le aspettative in casa Italia verso il primo grande evento del nuovo anno solare. Pietro Sighel è la punta di diamante del gruppo azzurro e proverà a difendere il titolo sui 500 metri, oltre ad andare a caccia del podio nelle altre specialità individuali e nelle prove a squadre.

Bel Paese competitivo per le medaglie anche con Luca Spechenhauser sulle lunghe distanze e con tutte le staffette, ma sono numerosi i possibili outsider in grado di raggiungere la Finale A per poi giocarsi qualcosa di importante. Lo staff tecnico federale, sfruttando il contingente massimo a disposizione per gli Europei, ha selezionato dieci atleti per Danzica.

In campo maschile sono stati convocati Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, mentre per quanto riguarda il settore femminile troviamo Chiara Betti, Elisa Confortola, Katia Filippi, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel.

