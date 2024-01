Sfuma il sogno di Giulio Zeppieri agli Australian Open: Norrie rimonta da 0-2

Giulio Zeppieri assapora l’impresa, ma il sogno di approdare al terzo turno degli Australian Open 2024 si infrange sulla rimonta di Cameron Norrie. Il tennista romano era andato avanti di due set contro il britannico, che alla fine ha recuperato, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-7 6-2 6-4 6-4 dopo tre ore e trentasei minuti di gioco. Restano i rimpianti per il romano, che ha offerto una grande prestazione, mancando in alcuni momenti decisivi dell’incontro, complice anche la poca esperienza a livello Slam.

Restano i 29 ace di Zeppieri, numero importante e che fa capire le qualità al servizio del tennista romano, che quando ha servito la prima ha vinto il 75% dei punti. Zeppieri ha chiuso con 63 vincenti ed altrettanti errori non forzati, due dei quali decisivi con il dritto nel finale del quinto set.

Inizio di partita folgorante di Zeppieri, che spinge benissimo con il dritto e si procura due palle break. Sulla seconda arriva il doppio fallo di Norrie, con l’azzurro che ringrazia e poi allunga sul 3-0. Un set completamente dominato dal romano, che non lascia la minima occasione nei propri turni di battuta al britannico ed in poco più di mezz’ora va a chiudere agevolmente sul 6-3.

Anche il secondo set comincia nel segno di Zeppieri, che ottiene subito il break in apertura, arrivato nuovamente con un doppio fallo di Norrie. Sembra davvero tutto facile per il romano, che serve bene, tiene in mano il gioco e manovra da fondo. Nel momento, però, di chiudere sul 5-4 un po’ di tensione si fa sentire ed anche Norrie ci mette del suo con qualche ottima difesa. Il risultato è il controbreak improvviso del britannico, con il set che scivola poi al tie-break. Zeppieri è perfetto ed allunga addirittura sul 6-2. Norrie rientra fino al 6-4, ma al terzo set point l’azzurro trova la prima centrale che gli dà anche il secondo set.

Il terzo set è condizionato dalla pioggia e dalle continue sospensioni, ma è anche il parziale della reazione di Norrie. Il britannico riesce subito a trovare il break in apertura con una prima interruzione sul 2-0 in suo favore. Il secondo stop arriva qualche game più avanti, ma questo non disturba Norrie, che riesce ad ottenere un secondo break nel settimo gioco, complici anche due doppi falli consecutivi di Zeppieri. Il numero 19 del mondo chiude sul 6-2 prima della terza sospensione.

Si riprende ed il quarto set si apre con un game tiratissimo, con Zeppieri che salva quattro palle break, ma alla fine alla quinta deve cedere il servizio al britannico. Purtroppo è un break decisivo per Norrie, che non lascia davvero la minima occasione all’azzurro di poter rientrare ed alla fine va a chiudere per 6-4, portando la sfida al quinto set.

Ottimo avvio al servizio per l’azzurro nel quinto set e Zeppieri si procura anche una palla break nel quarto gioco, ma arriva la prima di Norrie ad annullare tutto. Purtroppo nel nono game al romano manca la prima ed ecco che arrivano due palle break per il britannico. Sulla seconda il dritto di Giulio si ferma sul nastro e Norrie si porta avanti. Purtroppo il numero 19 del mondo non concede nulla e chiude 6-4, qualificandosi per il terzo turno, dove affronterà Casper Ruud.

