Sci alpino, vittoria lettone nello slalom di Coppa Europa. Ottava Mondinelli, miglior italiana

In archivio il primo di due slalom femminili consecutivi di Coppa Europa, con il circuito cadetto che fa tappa a Zell am See in Austria. Vittoria per la giovanissima lettone classe 2003 Dzenifera Germane, che con il pettorale n.30 piazza la zampata grazie ad una prima manche spettacolare. Emilia Mondinelli miglior italiana, ottava.

Germane trova così la prima vittoria in carriera a questo livello, lanciando la sua candidatura come futura protagonista dello slalom femminile anche ai massimi livelli. La lettone è fantastica nella prima manche, quando con il pettorale 30 stampa il miglior tempo con 51 centesimi di margine sulla norvegese Bianca Bakke Westoff, poi si difende egregiamente nella seconda parte di gara realizzando il secondo tempo di manche per un totale di 1’40”88.

Secondo posto che a fine gara va alla scandinava Westhoff, con un distacco di 88 centesimi. Podio completato dalla britannica Charlie Guest (+1.02), spesso frequentatrice del massimo circuito, a 1 secondo e 2 centesimi dalla vincitrice. Se per le prime tre della prima manche non ci sono stati mutamenti di posizione, quarta piazza per la statunitense Lila Lapanja (+1.09) che ha rimontato 7 posti con il miglior tempo della seconda parte di gara. Top-5 chiusa dalla transalpina Marie Lamure a 1.18.

In casa Italia si confermano le difficoltà ataviche della disciplina, pur con qualche sprazzo di luce. La migliore delle azzurre è Emilia Mondinelli, ottava a 1.62 a fine gara con una posizione persa nella seconda parte di gara. Nona Beatrice Sola (+2.00), che rimonta sette posizioni nella seconda manche grazie al quarto tempo parziale.

Ci sono tante bandierine azzurre a punti: 15a Francesca Carolli, 20a la giovane Giorgia Collomb (che recupera 12 posizioni nella seconda manche, dopo che nella prima era partita con il pettorale 83) e 29a Celina Haller. Domani si replica, stessa località e stessa specialità.

Foto: FISI/Pentaphoto

