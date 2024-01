Sci alpino, si chiude il weekend di Adelboden con uno slalom del tutto imprevedibile

Solitamente la splendida pista Chuenisbärgli sa regalare emozioni e spettacolo di default, come avvenuto nel gigante di ieri. Oggi, in occasione dello slalom che andrà a concludere il fine settimana di Adelboden (Svizzera) ci regalerà una gara tra i pali stretti assolutamente imprevedibile, sia per la conformazione del pendio, sia perchè in questa disciplina non c’è un vero padrone.

Una situazione che si protrae ormai dall’addio di Marcel Hirscher. Dopo che il fuoriclasse austriaco ha deciso di terminare la sua carriera, nessuno ha saputo prendere la sua “torcia” con continuità. Lo si è visto nelle scorse annate, e lo si sta ribadendo anche in questa avvincente stagione. Due gare di slalom con due vincitori diversi e cinque atleti a podio su sei.

L’unico in grado di centrare in entrambe le occasioni la top3, ironia della sorte, era stato Marco Schwarz che, come ben sappiamo, ha concluso la sua stagione con l’infortunio di Bormio. Oggi, quindi, si parte senza un favorito d’obbligo. La prima manche si disputerà alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.30 andando a comporre il podio della gara elvetica.

Come detto, i pretendenti al successo non mancheranno. Dal solito imprevedibile Manuel Feller, al britannico Dave Ryding, passando per il redivivo francese Clement Noel, oppure per i norvegesi Timon Haugan e Henrik Kristoffersen. E gli italiani…? La nostra pattuglia, come spesso capita, confida in Tommaso Sala e Alex Vinatzer, a caccia della “zampata” giusta dopo un avvio di stagione non propriamente scintillante.

Foto: FISI Pentaphoto

