Sci alpino: nuovo duello Odermatt-Sarrazin a Wengen. Kilde terzo incomodo, gli azzurri per sfatare il tabù podio

Nuovo giro sulla Lauberhorn, ma questa volta per gli oltre quattro chilometri della mitica pista svizzera. Oggi è il giorno della discesa libera, quella vera, di Wengen. Un concentrato di talento, astuzia, classe e muscoli per resistere ad un tracciato che mette a durissima prova anche i più forti del mondo. Finora nelle due gare disputare il podio ha visto sempre i soliti tre protagonisti, con l’unica inversione tra discesa e superG del primo e del secondo. Potrebbe riproporsi un nuovo duello tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, con Aleksander Aamodt Kilde come terzo incomodo.

Lo svizzero sogna nuovamente la grande vittoria davanti ai propri tifosi, dopo essersi finalmente sbloccato con il primo successo della carriera in discesa in Coppa del Mondo. Rivincere la discesa, ma soprattutto quella “vera” con la partenza dall’alto sarebbe un altro tassello di una stagione semplicemente sensazionale per il campione elvetico. C’è poi sempre il grande obiettivo di mantenere il pettorale rosso di leader, già presente in superG e gigante.

Chi non si ferma più è Cyprien Sarrazin. La Francia ha scoperto un campione e un protagonista assoluto della velocità. La vittoria di Bormio non è stata assolutamente un caso, perchè in quel di Wengen il transalpino ha prima piazzato il secondo posto in discesa giovedì e poi si è messo sul gradino più alto del podio con un superG da maestro. La nuova sfida ad Odermatt è lanciata.

Due volte terzo in due giorni, Aleksander Aamodt Kilde è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale. La sensazione è quella che al momento il norvegese sia un gradino sotto sia ad Odermatt sia a Sarrazin, ma è uno straordinario campione ed il guizzo vincente lo ha assolutamente pronto.

L’Italia è stata certamente una delle nazioni che meglio si è comportata in questa due giorni di Wengen, ma è davvero mancato solo il podio. Gli azzurri hanno finora sempre occupato proprio le posizioni a ridosso del podio, con un eccellente Dominik Paris quinto in discesa e quarto in superG. L’altoatesino sta trovando sempre più feeling con la pista e vuole il podio quest’oggi. Fari puntati anche su Florian Schieder, quarto giovedì, che può piazzare il grande colpo, proprio come Mattia Casse. Per i nostri portacolori sarà necessario non perdere troppo nella parte alta, per poi giocarsi il podio nella seconda parte del tracciato.

FOTO: LaPresse

