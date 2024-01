Sci alpino, nessun italiano in top15 nella World Cup Starting List di slalom. Ma gli infortuni fanno avanzare Vinatzer e Sala

Al termine dello slalom maschile di Madonna di Campiglio, il secondo stagionale, è stata aggiornata la World Cup Starting List della specialità: nel secondo gruppo di merito, composto dagli atleti compresi tra l’ottava e la quindicesima posizione, rientrano Alex Vinatzer e Tommaso Sala.

I due azzurri, in verità, sono rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo, ma davanti a loro ci sono il norvegese Lucas Braathen, che si è ritirato poco prima dell’inizio della stagione in corso, e l’austriaco Marco Schwarz, che ha chiuso in anticipo l’annata causa infortunio.

Anche se tutti gli atleti che precedono i due italiani dovessero essere al via ad Adelboden, in Svizzera, domenica 7 gennaio, Alex Vinatzer e Tommaso Sala saranno inseriti nel secondo gruppo di merito, potendo avere in sorte un pettorale tra l’8 ed il 15.

WORLD CUP STARTING LIST SLALOM MASCHILE

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 36 40 594 91 76 579

2 422729 BRAATHEN Lucas NOR – – 582 90 – 492

3 54063 FELLER Manuel AUT 100 45 381 59 145 467

4 511902 ZENHAEUSERN Ramon SUI 9 14 496 76 23 443

5 6190403 NOEL Clement FRA 22 80 342 53 102 391

6 511996 YULE Daniel SUI 45 – 401 62 45 384

7 54320 SCHWARZ Marco AUT 80 100 239 37 180 382

8 202451 STRASSER Linus GER 29 29 335 52 58 341

9 512182 MEILLARD Loic SUI – 36 337 52 36 321

10 422507 HAUGAN Timon NOR 40 50 231 36 90 285

11 220689 RYDING Dave GBR 50 60 201 31 110 280

12 422766 STEEN OLSEN Alexander NOR 13 20 275 42 33 266

13 54444 GSTREIN Fabio AUT 32 22 190 29 54 215

14 422732 McGRATH Atle Lie NOR – 32 215 33 32 214

15 92720 POPOV Albert BUL 26 24 182 28 50 204

16 6293171 VINATZER Alex ITA 5 9 216 33 14 197

17 6291574 SALA Tommaso ITA – – 214 33 – 181

Foto: LaPresse

