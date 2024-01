Sci alpino, Marta Bassino: “Questa gara è un punto di ripartenza”

Marta Bassino non brilla nel gigante sloveno di Kranjska Gora: la piemontese ha chiuso in decima posizione appena alle spalle di Mikaela Shiffrin e di poco davanti a Sofia Goggia. La ragazza di Borgo San Dalmazzo ha pagato una prova non eccezionale, non riuscendo mai a fare la differenza. Non ci sono quindi posizioni recuperate rispetto alla prima manche che aveva concluso all’ottavo posto.

Queste le parole dell’azzurra ai microfoni della FISI dopo questo gigante: “Era una manche molto diretta – ha confessato la gigantista italiana – bisognava stare attente a non fare troppa curva: lo prendo come un punto di ripartenza e va bene così“.

Bassino ha mostrato ancora di non essere in grandissima forma, ma comunque è riuscita a piazzarsi nelle dieci su una neve e in delle condizioni evidentemente poco gradite: altre big sono andate in difficoltà, su tutte Mikaela Shiffrin. Vedremo se il rendimento della piemontese andrà a crescere verso il finale di stagione.

Foto: Lapresse

