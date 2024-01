Sci alpino, lo slalom illumina la notte di Flachau. Shiffrin contro Vlhova, italiane chiamate alla riscossa

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 prosegue senza soluzioni di continuità. Dopo l’intenso fine settimana di Altenmarkt-Zauchensee, il Circo Bianco rimane sulle nevi austriache in vista di un impegno infrasettimanale. In attesa del weekend slovacco di Jasna, infatti, quest’oggi sarà la volta dell’attesissimo slalom di Flachau.

Sulla pista intitolata a Hermann Maier (la prima manche scatterà alle ore 18.00, mentre la seconda prenderà il via alle ore 20.45) ci attende una prova tra i rapid gates davvero importante. Dopo l’assenza per influenza dell’ultimo fine settimana, Mikaela Shiffrin tornerà in azione con la chiara intenzione di vincere la gara su una delle sue piste preferite. La statunitense, infatti, dopo l’esordio chiuso con una inforcata, è sempre arrivata a podio a Flachau.

La sua rivale numero uno, come spesso capita, è Petra Vlhova. La slovacca, infatti, soprattutto in questa stagione, è stata l’unica a rimanere nelle vicinanze della nativa di Vail che, giova ricordarlo, nell’ultima uscita di Kranjska Gora, è uscita di scena già nel corso della prima manche. La nativa di Liptovský Mikuláš, quindi, vuole il bis immediato per lanciarsi verso il weekend di casa di Jasna.

Sul fronte delle italiane, invece, il quadro è ben più complicato. Sulla “Podkoren”, infatti, nessuna qualificata alla seconda manche. La conferma che in questa disciplina siamo davvero in crisi nera. Arriverà la tanto attesa riscossa o questa situazione proseguirà in una china così negativa? Marta Rossetti qualche segnale lo ha messo in mostra, ma oltre a lei siamo davvero ben al di sotto dell’accettabile. Nella storia le azzurre non sono mai salite sul podio a Flachau, sarà la volta buona?

Foto: LaPresse

