Sci alpino, Dominik Paris: “Le prove sono andate abbastanza bene, la pista si sta spaccando un po’”

Doppio quindicesimo posto per Dominik Paris nelle due prove cronometrate di discesa libera andate in scena a Wengen in vista di tre gare veloci consecutive (due discese ed un Super-G) valevoli per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Nel secondo training ufficiale, disputato quest’oggi in mattinata, gli atleti hanno testato la partenza abbassata prevista per la gara di domani (recupero di Beaver Creek).

“Le prove sono andate abbastanza bene, sia da sotto come dall’alto. Ci sono un paio di passaggi dove bisogna fare assolutamente bene: la “S” e se si parte dall’alto l’”Hundschopf” e la “S”. Lì proprio non si può sbagliare. La pista non è ottimale, si sta spaccando un po’. Pensavo che oggi tenesse di più, ma invece cede in qualche passaggio: forse c’è un po’ di aria nella neve. Speriamo che tenga per domani e che si possa fare una bella gara“, il commento dell’azzurro alla FISI.

Il 34enne nativo di Merano non ha mai avuto un rapporto privilegiato con il Lauberhorn, pur riuscendo a salire sul podio in un paio di occasioni (secondo nel 2020, terzo nel 2022) senza vincere. Paris è a caccia di riscatto dopo la grande delusione di Bormio, in cui ha bucato sia la discesa che il SuperG non dando continuità all’inatteso successo della Val Gardena.

Foto: Lapresse

