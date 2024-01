Sci alpino, Dominik Paris: “A Florian si possono fare solo i complimenti, si è ripetuto sul podio”

Una buona gara, magari c’era qualche aspettativa in più, ma non si può assolutamente buttar via il sesto posto di Dominik Paris nella discesa libera di Kitzbuehel.

Podio sfiorato per l’azzurro nella prova vinta dal francese Cyprien Sarrazin, con al secondo posto l’altro italiano Florian Schieder.

Proprio sul compagno di squadra si concentra il discesista altoatesino nell’intervista post gara: “Bravo. Gli si possono fare solo i complimenti perché l’anno scorso ha fatto vedere di essere veloce su questa pista e si è ripetuto. Tanto di cappello”.

Sulla sua gara: “Sono contento perché mancava poco a superare Alexander”.

E domani: “Speriamo sia più ghiacciata”.

Photo Pentaphoto – FISI