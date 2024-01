Sci alpino, cancellata la seconda prova di discesa femminile a Cortina: cosa è successo sull’Olympia delle Tofane

Niente da fare per le atlete protagoniste della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, impegnate nella seconda prova cronometra di discesa in programma sulle nevi di Cortina d’Ampezzo. Nel week end che prevede domani e sabato due discese e domenica un superG, le condizioni meteorologiche non hanno permesso lo svolgimento del training n.2.

Sull’Olympia delle Tofane, il vento ha costretto la giuria a prendere dei provvedimenti a riguardo. In un primo momento, c’era stata la conferma dell’orario di partenza alle 11.00, con l’abbassamento del via al secondo start di riserva, vale a dire all’altezza del Duca d’Aosta. Si era tentata la carta di una prova “sprint”, di circa sessanta secondi.

Le condizioni però di sicurezza non erano rispettate e quindi si è optato per la cancellazione del training. Di conseguenza, per le atlete ci saranno solo i riferimenti della prima prova di ieri da considerare in vista di questo fine-settimana all’insegna della velocità.

Non ci sono dubbi che Sofia Goggia sia tra le più attese, lei che a Cortina vinse poco più di un anno fa. Attualmente in vetta alla classifica di Coppa del Mondo di specialità, Goggia vuole aggiornare il computo di 24 vittorie nel massimo circuito, oltre che i 52 podi, puntando al terzo sigillo stagionale dopo quelli in superG a St. Moritz e ad Altenmark-Zauchensee in discesa.

Foto: LaPresse