Salto con gli sci, annullata per maltempo la qualificazione odierna ai Mondiali di volo 2024

Comincia in salita la 28ma edizione dei Campionati Mondiali di volo con gli sci, in programma sul trampolino di Bad Mitterndorf (Austria) fino a domenica 28 gennaio. Quest’oggi erano previste le prime serie di allenamento e, a partire dalle ore 14.00, le qualificazioni per la gara individuale che si terrà tra venerdì 26 e sabato 27 gennaio.

Purtroppo le condizioni meteo si sono rivelate particolarmente complicate sin dal mattino, costringendo gli organizzatori a rimandare inizialmente i training ufficiali e poi ad annullare la qualificazione di oggi. Al momento sarebbe pianificata alle 14.00 la prima serie di allenamento, in attesa della decisione che verrà presa verso le 12.30 dopo un nuovo meeting della giuria.

Ancora tutto da definire dunque il programma aggiornato della rassegna iridata, con la prima serie di gara che dovrebbe svolgersi domani alle ore 14.00. Un’ipotesi, se le condizioni del vento lo consentiranno, potrebbe essere quella di sostituire il Trial Round (previsto domani alle 13.00) con le qualificazioni per la competizione individuale sull’impianto stiriano.

❗️Qualification cancelled today due to wind conditions! Official training postponed to 14:00 CET. Next jury meeting at 12:30.#fisskijumping #skijumpingfamily pic.twitter.com/Qf76NNhdEw — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) January 25, 2024

Foto: Lapresse