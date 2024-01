Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Adelboden 2024: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

Dopo Bormio, e con una lotta per la classifica generale ormai andata in fumo, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile apre l’anno nuovo con il meraviglioso weekend di Adelboden. Sabato 6 è in programma il quarto gigante stagionale, mentre il giorno dopo andrà in scena uno slalom. Gli orari saranno gli stessi per entrambe le giornate, prima manche alle 10.30 e seconda, con l’inversione dei trenta, alle 13.30.

Marco Schwarz si è purtroppo chiamato fuori dalla stagione con il gravissimo infortunio di Bormio, privandoci di quella che probabilmente sarebbe stata una bella lotta per la Sfera di Cristallo. Strada spianata ora per lo svizzero Marco Odermatt, che proverà a continuare a riscrivere i libri dei record. L’elvetico il giorno dell’Epifania, davanti al proprio pubblico, andrà a caccia del sedicesimo successo negli ultimi 21 giganti, per un dominio che ricorda quello di Marcel Hirscher. Il contesto di gara sarà uno dei più iconici dell’anno, sulla mitica Chuenisbärgli di Adelboden. In casa Italia attese risposte, con i soli Giovanni Borsotti e Alex Vinatzer ad aver reso secondo le aspettative nelle prime uscite stagionali. Dopo la bufera tirata fuori in Alta Badia Luca De Aliprandini è chiamato ad un pronto riscatto, mentre Filippo Della Vite deve smentire sé stesso e far vedere che vale le primissime posizioni.

Domenica 7 sarà il giorno dello slalom, per la specialità più impronosticabile del Circo Bianco. Fino ad ora è stato un dominio austriaco, con la tripletta sul podio in casa a Gurgl, con vittoria di Manuel Feller, e il successo sulla 3Tre a Campiglio dello sfortunato Marco Schwarz. Tra i rapid gates ci sono una dozzina di sciatori che possono ambire al podio e quasi altrettanti che possono salirci sul gradino più alto, con gli svizzeri che vogliono svoltare la stagione davanti al proprio pubblico. C’è da girare pagina anche tra il tricolore italiano, con un Vinatzer che in gara non riesce a trasportare la velocità dell’allenamento. Tommaso Sala sembra ancora essere bloccato dall’infortunio patito in estate, mentre i veterani Gross e Razzoli stanno fino ad ora deludendo. L’unico ch eha avuto il giusto atteggiamento a Campiglio è stato il giovane Corrado Barbera, che andrà a caccia della prima qualifica in carriera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Adelboden (Svizzera), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO ADELBODEN

Sabato 6 gennaio

Ore 10.30 Prima manche gigante maschile di Adelboden (Svizzera)

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile di Adelboden (Svizzera)

Domenica 7 gennaio

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile di Adelboden (Svizzera)

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile di Adelboden (Svizzera)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO ADELBODEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Eurosport 1.

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...