Scherma, le fiorettiste trionfano a Parigi. Francia battuta in finale

Aspettando il mese di luglio quando in palio ci saranno delle medaglie di una certa importanza, l’Italia trionfa nella prova a squadre a Parigi nella Coppa del Mondo di fioretto femminile. Il quartetto composto da Alice Volpi, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Francesca Palumbo ha sconfitto in finale proprio le padrone di casa della Francia.

Un successo arrivato al termine di una sfida decisamente combattuta contro le transalpine. L’Italia si è imposta per 45-41, ottenendo la prima vittoria di questa stagione.

Un’Italia veramente eccezionale negli altri assalti. In semifinale le azzurre non hanno davvero avuto problemi contro il Giappone, imponendosi con il punteggio di 45-31. Le nipponiche non sono poi riuscite a prendersi il terzo posto, perdendo la finalina con la Polonia per 44-31.

Il cammino del quartetto italiano era cominciato negli ottavi di finale con un perentorio 45-27 contro Singapore. Con il medesimo punteggio l’Italia aveva poi battuto nei quarti di finale l’Ungheria, aprendosi così la strada per le medaglie.

FOTO: Bizzi/Federscherma

Leggi tutte le notizie di Scherma su OA Sport...