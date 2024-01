Scherma, antipasto olimpico a Parigi per la Coppa del Mondo di fioretto

Con qualche mese d’anticipo il fioretto comincia a respirare l’aria olimpica. Da giovedì, infatti, al Grand Palais di Parigi saranno protagonisti sia gli uomini sia le donne nella prima tappa di Coppa del Mondo del 2024. Il biglietto per la capitale francese per il mese di luglio lo hanno già staccato con largo anticipo le fiorettiste, mentre ai fiorettisti manca davvero solo la certezza matematica, che dovrebbe arrivare proprio sulle pedane francesi.

Manca pochissimo agli azzurri per volare in Francia, con il quartetto composto da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Daniele Garozzo che punta alla vittoria dopo i due secondi posti consecutivi fra Tokoname e Novi Sad. Non solo il successo a squadre, ma gli azzurri vogliono essere protagonisti anche individualmente, in una gara che si presenta come sempre incertissima, con francesi ed americani come principali avversari.

Lo scorso anno era stato quasi un monologo azzurro. Vittoria dell’Italia in entrambe le prove a squadre e poi successo individuale per Alice Volpi, con l’affermazione dell’americano Alexander Massialas al maschile. Dunque si cerca un nuovo bis al femminile, con le azzurre favorite nella prova a squadre (confermato il solito quartetto Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi) e che proveranno il giorno prima ad essere protagoniste anche singolarmente.

Avversarie di lingua francese e americana, visto che Ysoara Thibus vorrà certamente far bella figura davanti ai propri tifosi, mentre Lee Kiefer è sempre tra le candidate alla vittoria. Francia e Usa che proveranno a contendere il gradino più alto del podio all’Italia anche la domenica con la squadra.

Un programma diviso dunque su quattro giorni. Si inizia giovedì con le qualificazioni della prova maschile, poi il giorno dopo ci saranno quelle femminili. Sabato i due tabelloni principali delle gare individuali, mentre domenica si chiude con le due prove a squadre.

FOTO: LaPresse

