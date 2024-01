Salto con gli sci, Mondiali di volo 2024. Sul Kulm, ‘dove osano le aquile’, c’è in palio l’oro iridato più affascinante

La stagione 2023-24 del salto con gli sci maschile è prossima a vivere uno dei propri momenti clou. Da giovedì 25 a domenica 28 gennaio il trampolino di Bad Mitterndorf (Austria) sarà teatro del XXVIII Mondiale di volo. La manifestazione, nata nel 1972, osserva una cadenza biennale e viene ospitata a rotazione dai quattro Flying hills attualmente agibili.

Quella del 2024 sarà la sesta gara iridata a tenersi nell’impianto edificato in Stiria che, in precedenza, aveva organizzato le edizioni del 1975, 1986, 1996, 2006 e 2016. Va rimarcato come, per la prima volta nella storia, le medaglie individuali saranno assegnate in una giornata secca. La Fis ha infatti deciso di modificare la formula dell’evento, riducendo da quattro a due le serie di gara previste.

Quella del 2024 sarà la sesta gara iridata a tenersi nell’impianto edificato in Stiria che, in precedenza, aveva organizzato le edizioni del 1975, 1986, 1996, 2006 e 2016. Va rimarcato come l’evento presenti una formula particolare. La classifica individuale viene stilata sommando i punteggi di quattro serie, che vanno in scena nell’arco di due giorni (venerdì e sabato). La prova a squadre ha invece format canonico.

Il trampolino, denominato Kulm, è alla sua terza reincarnazione. Eretto nel 1950, per poi essere ristrutturato due volte (1985 e 2014), ha complessivamente ospitato 33 competizioni di primo livello. Alle 5 valevoli per i Mondiali, ne vanno aggiunte 28 inserite nel calendario di Coppa del Mondo.

MONDIALI VOLO CON GLI SCI 2024

Luogo: Bad Mitterndorf (Austria)

Impianto: Kulm (HS225)

Competizioni ospitate: 33

Prima gara: 14 marzo 1975 (Mondiali)

Prima gara: 12 marzo 1982 (Coppa del Mondo)

Ultima gara: 29 gennaio 2023

CAMPIONI DEL MONDO DI VOLO

ULTIMI 10 ANNI

2014 {Harrachov} – FREUND Severin (GER)

2016 {Kulm} – PREVC Peter (SLO)

2018 {Oberstdorf} – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2020 {Planica} – GEIGER Karl (GER)

2022 {Vikersund} – LINDVIK Marius (NOR)

MONDIALI DI VOLO

MEDAGLIATI IN ATTIVITA’

2 – PREVC Peter [SLO] (Bronzo 2014; Oro 2016)

2 – KRAFT Stefan [AUT] (Bronzo 2016; Bronzo 2022)

1 – KASAI Noriaki [JPN] (Oro 1992)

1 – AMMANN Simon [SUI] (Oro 2010)

1 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (Oro 2018)

1 – GEIGER Karl [GER] (Oro 2020)

1 – LINDVIK Marius [NOR] (Oro 2022)

1 – STOCH Kamil [POL] (Argento 2018)

1 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (Argento 2020)

1 – ZAJC Timi [SLO] (Argento 2022)

1 – EISENBICHLER Markus [GER] (Bronzo 2020)

MONDIALI VOLO

MEDAGLIERE PER NAZIONE

18 (7-6-5) – GERMANIA [All-Inclusive]

17 (4-8-5) – AUSTRIA

12 (5-5-2) – NORVEGIA

12 (2-3-7) – FINLANDIA

6 (2-2-2) – SLOVENIA [All-Inclusive]

6 (2-1-3) – REP.CECA [All-Inclusive]

4 (3-1-0) – SVIZZERA

2 (2-0-0) – GIAPPONE

2 (0-1-1) – POLONIA

2 (0-0-2) – ITALIA

BAD MITTERNDORF

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 – KASAI Noriaki (JPN)

2014 – PREVC Peter (SLO)

2015 – FREUND Severin (GER)

2016 {Mondiali} – PREVC Peter (SLO)

2018 – STJERNEN Andreas (NOR)

2020 – ZYLA Piotr (POL)

2020 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

BAD MITTERNDORF

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

6 – KRAFT Stefan [AUT] (1-2-3)

4 – AMMANN Simon [SUI] (0-2-2)

3 – PREVC Peter [SLO] (2-1-0)

3 – ZAJC Timi [SLO] (0-2-1)

2 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (2-0-0)

2 – KASAI Noriaki [JPN] (1-0-1)

1 – ZYLA Piotr [POL] (1-0-0)

1 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (0-1-0)

1 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (0-1-0)

1 – STOCH Kamil [POL] (0-0-1)

1 – PREVC Domen [SLO] (0-0-1)

BAD MITTERNDORF

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

39 (12-14-13) – AUSTRIA

14 (5-4-5) – SLOVENIA

12 (5-4-3) – NORVEGIA

12 (2-4-6) – FINLANDIA

7 (3-4-0) – GERMANIA [All-Inclusive]

6 (2-2-2) – GIAPPONE

5 (2-0-3) – POLONIA

5 (1-2-2) – SVIZZERA

3 (3-0-0) – REP.CECA [All-Inclusive]

1 (0-1-0) – FRANCIA

1 (0-0-1) – SVEZIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

MONDIALI VOLO

BRESADOLA Giovanni

Presenze: 2

24° a Planica 2020

21° a Vikersund 2022

INSAM Alex

Presenze: 3

27° a Oberstdorf 2018

40° a Planica 2020

29° a Vikersund 2022

CECON Francesco

Nessuna presenza

BAD MITTERNDORF

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 2 su 2

Ingressi nei trenta: 1

Miglior risultato: 14° il 28 gennaio 2023

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 3 su 3

Ingressi nei trenta: 1

Miglior risultato: 26° il 27 gennaio 2023

CECON Francesco

Nessun precedente

MONDIALI DI VOLO

ALBO D’ORO TEAM EVENT

2004 – NORVEGIA

2006 – NORVEGIA

2008 – AUSTRIA

2010 – AUSTRIA

2012 – AUSTRIA

2014 – Non disputato {Meteo inclemente}

2016 – NORVEGIA

2018 – NORVEGIA

2020 – NORVEGIA

2022 – SLOVENIA

Foto: La Presse