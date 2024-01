Salto con gli sci femminile, tre azzurre superano la qualificazione per gara-1 a Villach. Sieff 12ma

Buone notizie per l’Italia al termine delle qualificazioni per la prima delle due competizioni individuali previste sul trampolino piccolo HS98 di Villach in occasione della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. Le tre azzurre presenti hanno infatti superato il taglio e prenderanno parte nella tarda mattinata odierna a gara-1.

La migliore del gruppo tricolore si è rivelata Annika Sieff, ottima dodicesima con un salto di 86.5 metri con leggero vento alle spalle da stanga 12, ma hanno ben figurato anche entrambe le sorelle Malsiner. Sorprendente in particolare Jessica (84.5 metri), 19ma al rientro nel circuito maggiore dopo aver rinunciato alle prove tedesche del Two Nights Tour in seguito ad un avvio di stagione oltremodo negativo.

Meno brillante Lara, comunque brava a centrare l’obiettivo minimo di giornata entrando tra le migliori 40 con il 32° punteggio, grazie ad un balzo di 81.5 metri. Nessuna eliminazione eccellente da segnalare tra le big, in una qualificazione vinta dalla slovena Nika Prevc davanti alla padrona di casa austriaca Eva Pinkelnig e alla giapponese Yuki Ito.

Foto: Lapresse

