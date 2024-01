Salto con gli sci femminile: Eva Pinkelnig supera Rautionaho, seconda vittoria in stagione a Sapporo. 24a Annika Sieff

Seconda vittoria stagionale per Eva Pinkelnig. L’austriaca la ottiene in Giappone, a Sapporo, dopo un weekend iniziato con il rinvio a oggi della qualificazione a causa della mancata consegna del materiale sportivo d’uso a saltatrici di numerosissime nazioni. Sta di fatto che questa si è disputata stamattina e poi la gara ha vissuto dell’esito citato, nonché di un colpo di vento beffardo.

Se Pinkelnig, con 115.5 e 119.5 metri, assomma 195.7 punti anche grazie a un secondo salto di assoluto valore, la vera delusa di oggi è Nika Prevc. La slovena, infatti, viene beffata da un colpo di vento sfavorevole che le fa bucare il secondo salto, tra i più corti della serie con 96 metri. Risultato: 263 punti e decimo posto dopo aver dominato la prima parte con 117 metri e 101 punti.

Il podio va così alla finlandese Jenny Rautionaho: mai prima d’ora la ventisettenne di Rovaniemi era andata a podio. E stavolta ci riesce in virtù di una quota 193.3 trovata grazie al raggiungimento dei 120 metri nella seconda serie, che le valgono quei 101.8 punti necessari ad arrivare al podio. Completa la top 3 la norvegese Eirin Maria Kvandal, che dopo i 92 punti identici a Pinkelnig nella prima serie salta più lungo (121.5), ma meno bene (99.8) nella seconda, finendo così con 192.5. In top 5 (e in recupero) le giapponesi Sara Takanashi e Yuki Ito, rispettivamente a 190.1 e 189.4.

Detto del decimo posto di Nika Prevc, è sesta la norvegese Silje Opseth coìon 186.9 punti davanti alla tedesca Katharina Schmid (184.1). Ottava l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger a 182.2, un punto in più della slovena Ema Klinec, nona a 181.2.

Restano nella seconda metà della classifica le italiane. Annika Sieff, in particolare, è 24a con 115.8 punti sfruttando anche qualche salto bucato da saltatrici più avanti di lei, mentre Jessica Malsiner chiude 28a a 102.3. Fuori nella prima serie, da 31a, Lara Malsiner, che aveva saltato 92.5 metri per 48.5. punti.

Foto: LaPresse

