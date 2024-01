Rugby, Zebre Parma vittoriose per 20-17 contro i Dragons nella terza giornata della Challenge Cup

Importante vittoria interna centrata allo Stadio Lanfranchi dalle Zebre Parma, vittoriose per 20-17 sui Dragons nel match valido per la terza e penultima giornata della prima fase a gironi della Challenge Cup 2023-2024 di rugby, nel quale i gallesi portano a casa il punto di bonus difensivo.

Nel primo tempo l’avvio è tutto di marca gallese, con Cai Evans che punisce le Zebre per la loro mancanza di disciplina: dalla piazzola gli ospiti vanno a segno al 5′, al 12′, al 16′ ed al 21′, e così a metà frazione lo score recita 0-12. Al 25′ le Zebre accorciano con la meta di Simone Gesi, ma Giovanni Montemauri manca la conversione. Lo stesso Montemauri si riscatta dalla piazzola al 34′ con il calcio di punizione che manda le squadre al riposo sull’8-12.

Nella ripresa il sorpasso delle Zebre si concretizza al 43′ con la meta di Jacopo Bianchi, trasformata da Montemauri per il 15-12, poi i padroni di casa si portano oltre distanza di break al 51′ con la seconda meta personale di Gesi che vale il 20-12, dato che Montemauri manca ancora la trasformazione. Al 55′ Evans sbaglia un piazzato per gli ospiti, i quali però accorciano al 57′ con la meta di Jared Rosser che porta i gallesi a -3, dal momento che Evans sbaglia la conversione. Nel finale le Zebre difendono l’esiguo vantaggio e vincono per 20-17.

Nella classifica della Pool 1 le Zebre salgono al terzo posto con 8 punti, scavalcando proprio i Dragons, ora quarti a quota 7. In testa gli Sharks con 12, davanti ai Cheetahs, secondi a quota 9, ma con una gara da giocare domani contro la Section Paloise, quinta con 4 punti, mentre è sesto ed ultimo, e già eliminato, l’Oyonnax a quota 1.

Foto: LiveMedia/Alberto Gardin

