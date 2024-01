Rugby femminile, le convocate per il raduno dell’Italdonne in vista del Sei Nazioni

Inizia il percorso di avvicinamento della nazionale italiana femminile di rugby al Guinness Sei Nazioni 2024, che per le ragazze di Nanni Raineri inizierà il prossimo 24 marzo a Parma contro l’Inghilterra. E inizia con il raduno in programma dal dal 18 al 21 gennaio proprio nella città emiliana e che vede trenta azzurre convocate.

Al raduno non parteciperanno le atlete tesserate per i club inglesi, impegnate quel weekend nell’ottavo turno della Premiership Women’s Rugby, mentre sarà alla sua prima convocazione in azzurro Rubina Grassi, ala ex Parabiago in forza al club francese di Tolone.

ITALIA – convocate

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby)

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby)

Alice CASSAGHI (CUS Milano Rugby)

Sofia CATELLANI (Rugby Colorno)

Giulia CAVINA (CUS Milano Rugby)

Micol CAVINA (Villorba Rugby)

Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain Rugby)

Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina)

Rubina Emma GRASSI (RC Toulon)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno)

Veronica MADIA (Grenoble Amazones)

Gaia MARIS (Asm Romagnat Rugby)

Nicole MASTRANGELO (Unione Rugby Capitolina)

Aura MUZZO (Villorba Rugby)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova)

Alessia PILANI (Rugby Colorno)

Luna Agatha SACCHI (Cus Torino)

Francesca SGORBINI (Asm Romagnat Rugby)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova)

Emanuela STECCA (Villorba Rugby)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

I PROSSIMI IMPEGNI DELLE AZZURRE

Guinness Women’s Six Nations

Domenica 24 marzo 2024, Parma: ITALIA v Inghilterra

Domenica 31 marzo 2024, Dublino: Irlanda v ITALIA

Domenica 14 aprile 2024, Parigi: Francia v ITALIA

Sabato 20 aprile 2024, Parma: ITALIA v Scozia

Sabato 27 aprile 2024, Cardiff: Galles v ITALIA

Foto: GettyImages/Fir

