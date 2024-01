Ranking ATP, Tsitsipas perde 1000 punti e precipita in classifica. Passo avanti di Hurkacz

Arrivano aggiornamenti per il ranking ATP in relazione agli Australian Open 2024. Lo Slam di Melbourne, in corso di svolgimento, sta dando indicazioni importanti per le posizioni di vertice. In questo discorso rientra il greco Stefanos Tsitsipas, che l’anno passato si spinse fino alla Finale di questo torneo.

Il nativo di Atene, in questa circostanza, è stato sconfitto negli ottavi di finale dal californiano Taylor Fritz. Un ko che costa molto caro nella classifica mondiale. Vista la pesante “cambiale”, Tsitsipas è precipitato in graduatoria, perdendo 1000 punti. Per questo motivo, Stefanos è virtualmente n.10 del mondo.

A guadagnare posizioni, infatti, sono stati Holger Rune (n.7), però già eliminato dallo Slam australiano, e il polacco Hubert Hurkacz, ancora in corsa a Melbourne e on la possibilità di attaccare la posizione proprio del danese. L’ellenico, da questo punto di vista, dovrà fare molta attenzione anche ad Alex de Minaur. Se l’australiano dovesse battere negli ottavi il russo Andrey Rublev (n.5) allora scavalcherebbe Tsitsipas, che di conseguenza finirebbe fuori dalla top-10.

Di seguito il ranking ATP aggiornato, relativamente ai migliori dieci tennisti:

RANKING ATP AGGIORNATO (TOP-10)

1 Novak Djoković SRB 9455

2 Carlos Alcaraz ESP 9055

3 Daniil Medvedev RUS 7665

4 Jannik Sinner ITA 6710

5 Andrey Rublev 26 RUS 4850

6 Alexander Zverev GER 4430

7 Holger Rune DEN 3685

8 Hubert Hurkacz POL 3340

9 Taylor Fritz USA 3195

10 Stefanos Tsitsipas GRE 3025

Foto: LaPresse