Ranking ATP, Matteo Arnaldi alle porte della top40: dove può arrivare ad Adelaide

Matteo Arnaldi ha iniziato bene il proprio percorso nell’ATP250 di Adelaide (Australia). Il ligure si è imposto contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles in due set e ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale dove lo attende la testa di serie n.2 del torneo, il cileno Nicolas Jarry. Un risultato che conferma la posizione n.44 del mondo di Arnaldi.

Nel caso in cui il tennista tricolore dovesse battere il sudamericano, il risultato lo porterebbe in classifica generale a quota 1062 punti e quindi guadagnerebbe la top-40. Sul suo cammino ci potrebbe essere poi una vecchia conoscenza come l’australiano Alexei Popyrin o, in alternativa, il ceco Jiri Lehecka. In ogni caso un avversario complicato da affrontare.

Se ci dovesse essere la qualificazione per la semifinale, Matteo salirebbe a quota 1112 punti e compierebbe un passo importante nel ranking (n.35). Chiaramente lo stesso ragionamento sarebbe ulteriormente rafforzato in caso di presenza in Finale e di vittoria del torneo.

Di seguito le proiezioni del ranking di Matteo Arnaldi, legate ai turni del torneo ATP250 di Adelaide:

RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Ottavi di finale: 1037 punti (n.44 del mondo virtuale)

Quarti di finale: 1062 punti (n.40 del mondo virtuale)

Semifinale: 1112 punti (n.35 del mondo virtuale)

Finale: 1177 punti (n.35 del mondo virtuale)

Vittoria torneo: 1262 punti (n.33 del mondo virtuale)

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...