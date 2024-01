Quanto guadagnano i ciclisti? La classifica degli stipendi: sfida tra colossi a suon di milioni

Una nuova stagione è alle porte per il grande ciclismo. Il 2024 è appena iniziato e il ritorno del gruppo è atteso per la metà del mese di gennaio, anche se poi bisognerà aspettare un ulteriore mese per entrare davvero nel vivo dell’annata agonistica. In questo particolare periodo dell’anno, caratterizzato da diverse festività, le squadre si radunano e incominciano la preparazione. Ciclisti, preparatori, allenatori, manager stilano il programma di gare e condividono gli obiettivi per quella che sarà sicuramente una stagione molto intensa.

In questo periodo gli appassionati si chiedono quanti soldi guadagnano i ciclisti? Negli ultimi anni ci sono state importanti novità sul fronte degli stipendi, garantiti dalle varie società ai singoli atleti (sono a tutti gli effetti dei dipendenti, che possono poi usufruire di ulteriori emolumenti derivanti dagli sponsor e dai cosiddetti bonus di gara in base ai risultati raggiunti). Nel 2023 è stato il quotidiano portoghese Record a pubblicare la classifica dei ciclisti più pagati al mondo, poi rilanciata anche da altre testate tra cui la blasonata L’Equipe, che è solita diffondere la tabella dei guadagni.

Precisiamo che si tratta di stime, al netto dei premi per i risultati e degli sponsor personali. Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Vediamo nel dettaglio la classifica degli stipendi. Ripetiamo che si tratta degli stipendi del 2023, per le indiscrezioni riguardanti il 2024 bisognerà aspettare ancora qualche mese.

Lo sloveno Tadej Pogacar, secondo all’ultimo Tour de France ma vincitore al Giro di Lombardia e al Giro delle Fiandre, può fare affidamento su un salario di 6 milioni di euro che percepisce dalla sua UAE Emirates. Lo sloveno aveva operato il sorpasso nei confronti del veterano Chris Froome, che in passato ha indossato la maglia gialla per ben quattro volte a Parigi, ma che ormai è in chiara fase calante: il britannico dovrebbe aver toccato i 5,5 milioni di euro alla Israel-Premier Tech, la stessa cifra che la Total Energies dovrebbe aver garantito allo slovacco Peter Sagan. Lo slovacco si è ritirato, quella cifra sarà un lontano ricordo per il britannico nel 2024.

Ai piedi del podio si piazzano il britannico Geraint Thomas (3,5 milioni di euro per il già vincitore al Tour de France, in forza alla Ineos Grenadiers e quest’anno secondo al Giro d’Italia) e il colombiano Egan Bernal (2,8 milioni di euro per il vincitore del Giro d’Italia 2021, che sta provando a riprendersi dopo il brutto infortunio). La corazzata britannica paga decisamente bene i propri ciclisti e infatti al sesto posto troviamo il polacco Michal Kwiatkowski con una busta pari a 2,5 milioni di euro.

Sono più attardati il francese Julian Alaphilippe (2,3 milioni per il vincitore di due Mondiali), il baldanzoso belga Wout van Aert (2,2 milioni) e l’ecuadoriano Richard Carapaz (Campione Olimpico della prova in linea e vincitore del Giro d’Italia 2019). Chiude la top-10 il quotato sloveno Primoz Roglic (2 milioni per il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia). Spicca tra i top-10 l’assenza di due fenomeni come l’olandese Mathieu van der Poel (Campione del Mondo nonché vincitore di Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix) e il belga Remco Evenepoel (Campione del Mondo a cronometro e trionfatore alla Liegi-Bastogne-Liegi): per entrambi le cose dovrebbero cambiare nel 2024.

CLASSIFICA STIPENDI CICLISTI 2023

1. Tadej Pogacar (Slovenia, UAE Emirates) 6 milioni di euro

2. Chris Froome (Gran Bretagna, Israel Start-Up Nation), 5,5 milioni di euro

2. Peter Sagan (Slovacchia, Total Energies) 5,5 milioni di euro

4. Geraint Thomas (Gran Bretagna, Ineos-Grenadiers) 3,5 milioni di euro

5. Egan Bernal (Colombia, Ineos-Grenadiers) 2,8 milioni di euro

6. Michal Kwiatkowski (Polonia, Ineos Grenadiers) 2,5 milioni di euro

7. Julian Alaphilippe (Francia, Quick-Step) 2,3 milioni di euro

8. Richard Carapaz (Ecuador, EF Education Easy-Post) 2,2 milioni di euro

8. Wout van Aert (Belgio, Jumbo-Visma) 2,2 milioni di euro

10. Primoz Roglic (Slovenia, Jumbo Visma) 2 milioni di euro

