Quanti punti deve difendere Jannik Sinner? Cambiali importanti per i prossimi tornei: scenari e classifica

Jannik Sinner si sta godendo le tante e meritate celebrazioni per il trionfo ottenuto agli Australian Open. L’altoatesino è rientrato in Italia nella giornata di ieri, ha già incontrato le alte cariche istituzionali e oggi sarà impegnato in una conferenza stampa a Roma, a cui seguirà un servizio fotografico al Colosseo. Diamo uno sguardo dettagliato alla classifica di Jannik Sinner e a quanti punti ATP dovrà difendere nelle prossime settimane.

Settimana prossima Jannik Sinner perderà i 250 punti ottenuti lo scorso anno con la vittoria nel torneo ATP 250 di Montpellier e non potrà rimediarvi visto che non prenderà parte all’evento di Marsiglia (sempre un 250 che scatterà il 5 febbraio, il 22enne ha deciso di rinunciarvi in modo da poter recuperare dalla fatica profusa sul cemento di Melbourne). L’altoatesino resterà comunque al quarto posto del ranking ATP (attualmente è a quota 8.310 punti).

Peseranno decisamente di più i punti da difendere nelle settimane successive: i 300 punti maturati con la finale dell’ATP 500 di Rotterdam (persa contro il russo Daniil Medvedev) tra il 12 e il 18 febbraio; i 360 punti ricevuti con la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells (persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz) tra il 6 e il 17 marzo; i 600 punti ottenuti con la finale del Masters 1000 di Miami (persa contro Medvedev) tra il 20 e il 31 marzo.

Parliamo dunque di un bottino complessivo di 1.260 punti da gestire nei prossimi due mesi (da qui fino alla domenica di Pasqua): decisamente non poco, ma ormai Jannik Sinner è entrato in una nuova dimensione dopo il suo primo trionfo a livello Slam. Ricordiamo che i prossimi tre tornei a cui prenderà parte si disputeranno sul cemento.

Soltanto a seguire inizierà la stagione sulla terra rossa, dove dovrà difendere in particolar modo i 360 punti della semifinale del Masters 1000 di Montecarlo (persa contro il danese Holger Rune) e i 90 punti degli ottavi agli Internazionali d’Italia (ko contro l’argentino Francisco Cerundolo in tre set), mentre al Roland Garros potrà guadagnare tantissimo visto che nel 2023 si fermò al secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier (soltanto 45 punti in dote).

PUNTI ATP DA DIFENDERE PER JANNIK SINNER

12-18 febbraio: 300 punti per la finale all’ATP 500 di Rotterdam

6-17 marzo: 360 punti per la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells

20-31 marzo: 600 punti per la finale al Masters 1000 di Miami

TOTALE: 1.260 punti nei prossimi due mesi

Foto: Lapresse