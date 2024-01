Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA? Balzo in classifica agli Australian Open! E se vince ancora…

Jasmine Paolini continua a volare in questo Australian Open 2024: per la giocatrice toscana è arrivato il primo approdo alla seconda settimana di un Major in carriera. Una vittoria convincente quella al terzo turno su Anna Blinkova che le permette di avere una ghiotta chance contro Anna Kalinskaya per guadagnarsi addirittura i quarti.

Un salto notevole in classifica per la tennista di Castelnuovo Garfagnana che già con questo risultato si isserà in 24esima posizione nel ranking mondiale a 1760 punti. Sarà sicuramente best ranking per l’azzurra che migliorerà il numero 29 che aveva raggiunto in precedenza, rientrando prepotentemente in top 30 con questo straordinario risultato.

Non solo: se il percorso dovesse continuare fino ai quarti di finale, Paolini arriverebbe a 1950 punti e scalerebbe altre due posizioni, arrivando al numero 22 del ranking. In caso addirittura di semifinale salirebbe a 2300 punti ed entrerebbe per la prima volta in top 20.

LE PROIEZIONI DI JASMINE PAOLINI NEL RANKING WTA

Ranking con gli ottavi di finale: 1760 punti, numero 24 (7 posizioni guadagnate sinora)

Ranking con i quarti di finale: 1950 punti, numero 22

Ranking con la semifinale: 2300 punti, numero 19

Ranking con la finale: 2820 punti, numero 14

Ranking con la vittoria del torneo: 3520 punti, numero 9

Foto: Lapresse