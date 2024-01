Quando si gioca Cobolli-Jarry agli Australian Open: definito l’orario! Programma, tv, streaming

Lunedì 15 gennaio Flavio Cobolli esordirà negli Australian Open 2024 contro il cileno Nicolas Jarry, testa di serie n.18. Il match sarà il primo sul campo-13 di Melbourne (Australia), il cui programma comincerà alle 01.00 italiane (le 11.00 locali). Una sfida molto difficile per il giocatore romano, proveniente dalle qualificazioni.

Jarry è il classico Big Server, dotato però anche da fondo vista la sua formazione sulla terra rossa sudamericana. Un tennista molto alto che quindi sa muoversi bene. Cobolli, reduce da un ottimo percorso nelle qualificazioni, cercherà di esprimere il suo tennis al meglio possibile per godersi a pieno l’esperienza, magari augurandosi che il suo avversario non sia al top della forma.

I due si sono già incontrati una volta nel massimo circuito internazionale. La sfida risale al 2022, quando ci fu l’incrocio a Gstaad (Svizzera). Un match sulla terra rossa, vinto da Jarry in due set. In questo caso si giocherà sull’hard outdoor e il nostro portacolori si dovrà superare.

La partita tra Flavio Cobolli e Nicolas Jarry, primo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-JARRY AUSTRALIAN OPEN 2024

Lunedì 15 gennaio

Campo 13 – 01.00 italiane

[Q] F. Cobolli (ITA) vs. [18] N. Jarry (CHI)

D. Shnaider (RUS) vs [26] J. Paolini (ITA)

C. Eubanks (USA) vs T. Daniel (JPN)

V. Golubic (SVI) vs [15] V. Kudermetova (RUS)

COBOLLI-JARRY AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: Mattia Martegani

