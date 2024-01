Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open 2024? Orari 17 gennaio, programma preciso, tv, streaming

Dopo gli ultimi match validi per il primo turno che si stanno svolgendo in queste ore, domani inizieranno i trentaduesimi di finale agli Australian Open 2024. Torneranno dunque in campo alcuni dei giocatori che hanno trovato il successo all’esordio (tutti gli altri vincitori del primo turno giocheranno invece giovedì 18 gennaio), tra cui anche gli italiani Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Per quanto riguarda i primi due, Sinner (n.4 del seeding) giocherà nel primo match di giornata sulla Margaret Court Arena (in programma alle ore 2:00) contro il qualificato olandese Jesper De Jong, mentre Arnaldi se la vedrà con il padrone di casa Alex De Minaur (testa di serie n.10) nel secondo incontro sulla Rod Laver Arena. Nella notte poi anche gli altri due azzurri, con Lorenzo Musetti che affronterà il francese Luca Van Assche nella seconda partita di giornata sul campo 7 e con Cobolli che sfiderà il russo Pavel Kotov alle 1:00 nel primo match sul campo 6.

Alcune partite degli italiani si potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 e 2, a seconda delle scelte di programmazione dei canali della rete paneuropea. Ciò che si vedrà in diretta tv, sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go e DAZN, mentre tutte le sfide si potranno guardare integralmente, sempre in diretta streaming, su Eurosport.it e Discovery+. OA Sport vi offrirà invece le dirette live testuali di tutti gli incontri della notte.

CALENDARIO ITALIANI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO AUSTRALIAN OPEN 2024

Rod Laver Arena

Dalle 2:00 italiane

O. Jabeur (TUN) (6) – M. Andreeva (RUS)

A seguire

A. De Minaur (AUS) (10) – M. Arnaldi (ITA)

Margaret Court Arena

Dalle 2:00 italiane

J. Sinner (ITA) (4) – J. De Jong (NED) (Q)

Court 6

Dalle 1:00

P. Kotov (RUS) – F. Cobolli (ITA) (Q)

Court 7

Dalle 1:00

A. Anisimova (USA) – N. Podoroska (ARG)

A seguire

L. Musetti (ITA) (25) – L. Van Assche (FRA)

PROGRAMMA ITALIANI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO AUSTRALIAN OPEN 2024: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse

