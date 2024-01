Quando gareggia Federica Brignone ad Altenmarkt? Gli orari di tutte le gare e dove vederle in tv

La statunitense Mikaela Shiffrin salterà il prossimo fine settimana di gare, quindi l’occasione è ghiotta per Federica Brignone per accorciare nella classifica generale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: le atlete delle discipline veloci saranno all’opera da domani a domenica in Austria, ad Altenmarkt-Zauchensee. L’azzurra è anche seconda nella graduatoria del superG alle spalle di Sofia Goggia.

Si disputeranno due superG ed una discesa: l’unica prova cronometrata è prevista domani, giovedì 11. Venerdì 12 gennaio alle ore 10.45, infatti, la seconda prova è stata cancellata per far spazio al superG che recupera la gara cancellata a St. Moritz, mentre sabato 13 andrà in scena alle ore 11.00 la discesa, ed infine domenica 14 spazio ad un altro superG alle ore 10.45.

Le gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

Giovedì 11 gennaio, orario da definire: prova cronometrata discesa femminile Altenmarkt-Zauchensee (Austria)

Venerdì 12 gennaio, ore 10.45: super G femminile Altenmarkt-Zauchensee (Austria) – Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

Sabato 13 gennaio, ore 10.45: discesa femminile Altenmarkt-Zauchensee (Austria) – Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

Domenica 14 gennaio, ore 11.00: superG femminile Altenmarkt-Zauchensee (Austria) – Rai 2 HD ed Eurosport 2 HD

