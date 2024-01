Puppo e il paragone tra Sinner e Camila Giorgi. E su Musetti: “Spesso tira fuori degli alibi”

Dario Puppo ha analizzato alcuni temi caldi emersi agli Australian Open nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Il commentatore di Eurosport si è soffermato su Jannik Sinner, reduce dalla vittoria al secondo turno contro l’olandese Jesper de Jong: “Più che della partita e di quello che ha fatto in campo sono ammirato da come si comporta. Qualcuno potrebbe dire che è tutto un copione e che fa quello bravo, ma gli viene proprio così. Non c’è stata storia in campo con de Jong, Sinner era di due categorie superiori. Ora dà spettacolo anche nelle interviste, ha detto che gli piacerebbe avere un fisico da Baywatch, ma che non gli conviene sviluppare l’aspetto muscolare perché verrebbe meno la sua matrice e il suo modo di giocare a tennis“.

Dario Puppo si è proiettato verso i prossimi appuntamenti del tennista altoatesino: “Guardavo il tabellone: è vero che c’è stato il precedente con Baez dove faticò al primo set, ma ho visto Baez alle NextGen e mi sembra che può giocare bene sul veloce come sulla terra, anche se è di una categoria diversa da Sinner. Penso che ci sarà almeno un set lottato, Sinner ha comunque alzato il suo livello. Machac ha steso Tiafoe, Tiafoe non c’è più da quella parte del tabellone e Machac affronterà Khachanov. Chi vince tra Sinner e Baez va ad affrontare Machac o Khachahnov, con cui potrebbe essere la sfida di maggiore peso e può essere un avversario molto tosto. Sotto ci sono de Minaur e Cobolli, Korda e Rublev: uno di questi quattro sarebbe il suo avversario ai quarti. Mi intriga vedere partite di livello e di difficoltà“.

Un passaggio su Lorenzo Musetti, incappato nella brutta eliminazione al secondo turno contro il francese Luca Van Assche: “Musetti finisce con il tirare fuori spesso alibi per giustificare quello che accade ed è successo anche contro Van Assche, che è un buon giocatore ed è stato costante, ha avuto un calo fisico ed è riuscito a recuperare. Musetti è stato sfortunato, ci sono stati degli episodi ma capitano“. A chiudere un parallelo tra Camila Giorgi e Jannik Sinner, che potrebbe meritare un approfondimento: “Camila Giorgi ha un po’ il dritto fluido di Sinner, penso che non ci sarà una tennista con quella potenzialità e quei colpi nel tennis italiano in futuro. Però io mi auguro che una così arrivi ancora: se c’è un percorso alla Sinner, può essere una giocatrice che fa le cose di Sinner“.

Foto: Lapresse