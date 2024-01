Primo verdetto degli Australian Open: Novak Djokovic resterà n.1 del mondo

Novak Djokovic resterà numero 1 al mondo anche al termine degli Australian Open 2024. Il fuoriclasse serbo, che venerdì 26 gennaio affronterà Jannik Sinner in semifinale sul cemento di Melbourne, non potrà infatti essere scavalcato alla conclusione del primo Slam della stagione.

Il tennista serbo vanta infatti 9.855 punti (10.355 in caso di qualificazione alla finale, 11.055 in caso di successo in terra oceanica) e non potrà essere superato, visto che lo spagnolo Carlos Alcaraz ha perso il quarto di finale contro Alexander Zverev e rimarrà così fermo a 9.255 punti. Il russo Daniil Medvedev e il nostro Jannik Sinner potrebbero issarsi rispettivamente a un massimo di 9.465 e 8.310, restendo comunque vada alle spalle del 36enne nativo di Belgrado.

Questo è il primo grande verdetto che arriva dagli Australian Open, alla vigilia di una memorabile giornata di semifinale. Jannik Sinner cercherà l’impresa contro il numero 1 al mondo: il numero 4 del ranking ATP lo ha già battuto nella fase a gironi delle ATP Finals e nella semifinale della Coppa Davis annullando tre match-point consecutivi, ora ci proverà in un torneo dello Slam. Daniil Medvedev (numero 3) incrocerà il tedesco Alexander Zverev (numero 6), reduce dal colpaccio firmato contro Carlos Alcaraz.

RANKING ATP

1. Novak Djokovic 9.855 punti (10.355 in caso di finale, 11.055 in caso di vittoria)

2. Carlos Alcaraz 9.255 punti

3. Daniil Medvedev 8.265 punti (8.765 in caso di finale, 9.465 in caso di vittoria): diventa numero 2 in caso di successo

4. Jannik Sinner 7.110 punti (7.610 in caso di finale, 8.310 in caso di vittoria): diventa numero 3 in caso di successo e di ko di Medvedev in semifinale

5. Andrey Rublev 5.050 punti

6. Alexander Zverev 5.030 punti (5.530 in caso di finale, 6.230 in caso di vittoria)

7. Holger Rune 3.685

8. Hubert Hurkacz 3.540

9. Taylor Fritz 3.195

10. Stefanos Tsitsipas 3.025

Foto: Lapresse