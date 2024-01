Prima finale Slam per Sinner, sesta per Medvedev: i precedenti del più esperto russo

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open 2024. Il tennista italiano scenderà in campo domenica 28 gennaio sul cemento di Melbourne per fronteggiare il formidabile russo nell’atto conclusivo del primo Slam della stagione. L’altoatesino, capace di eliminare Novak Djokovic in semifinale, andrà a caccia del primo sigillo in un torneo di questo calibro. Il 22enne dovrà superare l’ultimo ostacolo rognoso, ovvero il numero 3 del mondo.

Jannik Sinner disputerà la prima finale in carriera in un torneo dello Slam. In precedenza, infatti, il tennista italiano ha disputato soltanto due semifinali: quella persa lo scorso anno in tre set contro Novak Djokovic a Wimbledon e quella vinta ieri sempre contro il serbo in quattro set agli Australian Open. L’altoatesino dovrà prendere le misure con l’atto conclusivo di una delle quattro competizioni più importanti del panorama internazionale, cercando di mantenere il controllo dal punto di vista emotivo e giocando in maniera sciolta.

Daniil Medvedev giocherà invece la sesta finale a livello Slam, tutte sul cemento: tre a New York e tre a Melbourne. Il fuoriclasse russo ne ha vinta una: agli US Open 2021 regolò Novak Djokovic in tre set e impedì al serbo di completare il Grande Slam. Il 27enne è invece uscito sconfitto nelle altre quattro occasioni: agli US Open 2019 si arrese a Rafael Nadal in cinque set (dopo aver rimontato da 0-2), agli Australian Open 2021 ha perso in tre set contro Djokovic, agli Australian Open 2022 ha subito la rimonta da 2-0 contro Nadal, agli US Open 2023 ha ceduto contro Djokovic in tre set.

PRECEDENTI FINALI SLAM DI DANIIL MEDVEDEV

US Open 2019, vs Rafael Nadal: sconfitto per 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4

Australian Open 2021, vs Novak Djokovic: sconfitto per 7-5, 6-2, 6-2

US Open 2021, vs Novak Djokovic: vittoria per 6-4, 6-4, 6-4

Australian Open 2022, vs Rafael Nadal: sconfitto per 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5

US Open 2023, vs Novak Djokovic: sconfitto per 6-3, 7-6(5), 6-3

Foto: Lapresse