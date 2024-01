Tennistavolo, Europei U21: singolari allineati alle semifinali, assegnato il titolo nel doppio misto

Penultima giornata per quanto riguarda gli Europei under 21 di tennistavolo in quel di Skopje (Macedonia). I tabelloni del singolare maschile e femminile si sono allineati fino alle semifinali, mentre quello dei doppi alla finale e si è assegnato il titolo nel doppio misto. Già ieri erano stati eliminati tutti gli italiani.

Nel singolare maschile le semifinali saranno tra il francese Thibault Poret e il polacco Maciej Kubil e tra il tedesco Andre Bertelsmeier e il polacco Milosz Redzimski. Poret ha avuto la meglio del belga Laffineur per 4-0, successo 4-1 per Kubil sul transalpino Coton, mentre Bertelsmeier e Redzimski hanno battuto 4-2 rispettivamente i rumeni Istrate e Ionescu.

Nel singolare femminile si giocheranno l’accesso in finale la croata Hana Arapovic contro la rumena Elena Zaharia e l’ucraina Matiunina contro la polacca Brzyska. Arapovic ha battuto la tedesca Klee per 4-3, Zaharia ha avuto la meglio della polacca Wielgos per 4-1, Matiunina ha battuto 4-3 la rumena Singeorzan e Brzyska ha sconfitto la romena Mitrofan per 4-3,

Nel doppio maschile in finale sono arrivati i rumeni Eduard Ionescu e Darius Movileanu che affronteranno i polacchi Maciej Kubik e Milosz Redzimski. Nel doppio femminile si giocheranno il titolo le rumene Bianca Mei Rosu ed Elena Zaharia contro la rumena Luciana Mitrofan e la slovena Sara Tokic. Nel doppio misto vittoria per la coppia croata formata da Ivor Ban e Hana Arapovic che ha avuto la meglio sul duo rumeno composto da Darius Movileanu e Elena Zaharia per 3-2.

