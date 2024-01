Paolo Bertolucci esalta l’impresa di Sinner: “Fenomenale, vincerà tanti Slam e fermerà l’Italia”

In una giornata storica per il tennis e per lo sport italiano a tutto tondo, si susseguono le reazioni al trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open 2024. Paolo Bertolucci, nel corso della puntata odierna del podcast “La Telefonata”, ha commentato insieme ad Adriano Panatta la vittoria dell’azzurro in rimonta per 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 in finale sul russo Daniil Medvedev.

“Ho fatto un urlo alla fine come poche altre volte nella mia vita. Troppo bello, troppo godurioso. Poi portata a casa così, sotto 2 set a 0. Era partito male, era lento. Poi piano piano l’ha agganciato. Comunque l’altro nei primi due set ha giocato a livelli altissimi sfiorando la perfezione. Alla fine è diventato un match a chi ha più attributi e da quel punto di vista in tanti si fanno male scontrandosi con Sinner“, dichiara Bertolucci.

“Oggi il braccio scorreva un po’ di meno, i piedi erano un po’ meno reattivi. Da fondo però quando si tratta di metterla sul braccio di ferro, gli altri devono scansarsi perché non c’è spazio. Alla fine è stato proprio imbarazzante. Medvedev non ne aveva più e Sinner ha tirato 4-5 dritti in corsa pazzeschi. Anche nell’ultimo game, in cui poteva avere un po’ di paura sul 30-30, ha tirato giù due frigoriferi pazzeschi. Fenomenale. Vincerà tanti Slam“, prosegue l’ex numero 12 al mondo.

Il 72enne nativo di Forte dei Marmi, grande protagonista della vittoria italiana nella Coppa Davis del 1976, ha poi aggiunto: “Dopo la Coppa Davis di Malaga, questa è la prima grande giornata, ma ce ne saranno tante altre. Jannik riuscirà a fermare l’Italia come i grandi match di calcio. Il ragazzo è modesto e pulito, è uno spot meraviglioso“.

