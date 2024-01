Pallanuoto femminile, Europei 2024: le avversarie del girone dell’Italia. Obiettivo quarti di finale

Tutto pronto per gli Europei di pallanuoto anche al femminile. La rassegna continentale, prevista precedentemente in Israele, si svolgerà per le donne dal 5 al 13 gennaio in Olanda ad Eindhoven. In palio anche un pass olimpico verso Parigi 2024.

LA FORMULA

Nella Division I, composta dai Gironi A e B, le prime 2 classificate andranno direttamente ai quarti di finale, mentre la terza e la quarta disputeranno gli ottavi di finale contro le prime due dei gruppi della Division II, composta dai Gironi C e D. La terza e la quarta giocheranno per le posizioni dal 13° al 16° posto.

IL GIRONE DEL SETTEROSA

Girone B: Spagna, Israele, Francia, Italia.

La Spagna è un avversario di lusso, ma questo Setterosa ha dimostrato di giocarsela alla pari con chiunque. Non preoccupano Francia ed Israele, dunque per la compagine tricolore obiettivo minimo la qualificazione diretta ai quarti di finale.

Foto: Luigi Mariani / IPA Sport / IPA

