Pallanuoto, Europei 2024: Spagna, Ungheria e Croazia volano in semifinale. Serbia fuori ai rigori

Primi tre quarti di finale andati in scena a Zagabria per gli Europei di pallanuoto maschile: se due partite sono state squilibrate, ce n’è stata una che ha regalato grandissimo spettacolo.

L’Ungheria campione del mondo in carica, nonostante una rosa rimaneggiata, continua a stupire: dopo aver battuto l’Italia nei gironi ecco anche l’eliminazione della Serbia al termine di un incontro pieno di pathos terminato ai rigori.

Tutto semplice invece per Croazia e Spagna: battute rispettivamente Grecia (13-8) e Romania (24-7). Proprio gli iberici sfideranno, in caso di vittoria del Settebello, gli azzurri in semifinale.

RISULTATI QUARTI DI FINALE EUROPEI PALLANUOTO 2024

Quarti di finale – 12 gennaio a Zagabria

Ungheria-Serbia 15-14 dopo rigori (10-10 a fine tempi regolamentari)

Spagna-Romania 24-7

Croazia-Grecia 13-8

In corso

Italia-Montenegro

Foto di Francesco Pasquale Mesiano / DBM

