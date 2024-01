Pallanuoto, Europei 2024: risultati e classifiche della prima giornata. La Grecia batte l’Ungheria nel girone dell’Italia

Prima giornata per gli Europei di pallanuoto: in scena oggi gli incontri per la Division I, con dunque i gironi A e B. Vittoria netta per il Settebello sulla Georgia, nello stesso raggruppamento la Grecia batte una Ungheria rimaneggiata. Nell’altri girone tantissimo equilibrio tra Montenegro e Francia, con il successo dei montenegrini ai rigori, mentre nell’ultimo match di giornata spettacolo tra Spagna e Croazia, con i padroni di casa ad imporsi ai rigori.

RISULTATI PRIMA GIORNATA EUROPEI PALLANUOTO 2024

Girone A – Dubrovnik

MONTENEGRO-FRANCIA 20-19 dtr (2-4, 2-1, 3-2, 3-3 – 10-9)

SPAGNA-CROAZIA 12-14 dtr (1-2, 5-2, 2-2, 1-3 – 3-5)

Girone B – Zagabria

GEORGIA-ITALIA 5-22 (0-5, 2-6, 0-6, 3-5)

UNGHERIA-GRECIA 8-10 (1-2, 2-3, 3-2, 2-3)

CLASSIFICHE

Girone A

Montenegro 2

Croazia 2

Spagna 1

Francia 1

Girone B

Italia 3

Grecia 3

Ungheria 0

Georgia 0

Foto di Francesco Pasquale Mesiano / DBM

