Pallanuoto, ancora la maledizione Olanda: il Setterosa si giocherà le Olimpiadi nella finalina con la Grecia

Giocare alla pari delle campionesse del mondo, a casa loro, non è assolutamente banale. Purtroppo però non vale una vittoria: si ferma ancora una volta in semifinale, così come nelle ultime due manifestazioni importanti, il cammino del Setterosa. Agli Europei di pallanuoto femminile di Eindhoven l’Italia sbatte sull’Olanda, le padrone di casa vincono per 7-6 al termine di una partita bellissima e ricca di intensità. Per il Setterosa la magra consolazione sarà quella della finalina per il bronzo: in palio però c’è qualcosa in più, infatti la sfida con la Grecia varrà anche il pass olimpico per Parigi 2024, visto che Olanda e Spagna, le due finaliste, ce l’hanno già in tasca.

Primo quarto di grande intensità difensiva da parte del Setterosa che mette in crisi l’attacco olandese. L’unica rete delle campionesse del mondo è siglata da van de Kraats su rigore, alla quale però risponde Domitilla Picozzi con un gran tiro. La prima svolta dell’incontro ad inizio secondo quarto, con un’espulsione definitiva molto dubbia per Claudia Marletta che significa anche rigore e gol per Moolhuijzen. Le azzurre però non si abbattono e rispondono presente: prima Silvia Avegno, poi Valeria Palmieri siglano il parziale 3-2. Prima della fine del secondo quarto arriva però il pari siglato da van der Sloot.

Il Setterosa riparte forte e Giulia Viacava è bravissima a lanciarsi al centro e segnare con la beduina. Protagonista è anche una Caterina Banchelli in formato monstre, eccezionale ad intercettare praticamente tutto il possibile. L’Olanda si risveglia, Keuning e van der Kraats riportano in vantaggio le padrone di casa. Si infiamma il pubblico, ma lo spegne momentaneamente Dafne Bettini con la rete allo scadere del terzo quarto. Keuning trova il 6-5 subito, poi ci sono cinque minuti di grandissimo equilibrio con nessuna delle due squadre che riesce a trovare lo spazio per centrare il tiro giusto. A 2′ dal termine però il break decisivo delle olandesi con van der Sloot. Il Setterosa ci crede fino al termine, Bianconi in superiorità si porta a -1 a 1′ dal termine, Bettini ha la palla per il pari ma sbatte sulla difesa olandese allo scadere.

Foto: Andrea Masini/DBM



