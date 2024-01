Pagelle superG Garmisch: Allegre rovina la festa di un ottimo Bosca. Odermatt “terrestre”, Paris solido

PAGELLE SUPERG GARMISCH

Sabato 27 gennaio

NILS ALLEGRE 10: toglie il sorriso a Guglielmo Bosca con una prova davvero incredibile. Il suo finale non lascia scampo ai rivali e va a sopravanzare il nostro alfiere davvero in extremis. La velocità francese continua a stupire.

GUGLIELMO BOSCA 9.5: che peccato! Il nostro portacolori si sente la vittoria in tasca dopo essere salito al comando con il numero 17. Ma, proprio l’atleta che è partito alle sue spalle, gli serve la beffa. Lui non ha nulla da recriminare. 18 centesimi di distacco. Meglio di così non si poteva fare.

LOIC MEILLARD 8: vede finire alle sue spalle Odermatt e tanti altri e inizia a cullare il sogno della vittoria, ma deve accontentarsi della terza posizione. Si ferma a 25 centesimi dal successo, con il senno di poi c’era poco da fare.

MARCO ODERMATT 7: la sua seconda gara della stagione nella quale finisce fuori dal podio. Quarto a soli 3 centesimi dalla terza posizione ed a 28 dalla vittoria. Una gara eccellente per quasi tutti, normale per il dominatore dello sci moderno.

VINCENT KRIECHMAYR 6.5: l’austriaco prosegue nella sua stagione a sprazzi. Oggi si ferma a 32 centesimi dal successo ed a 7 dal podio, con un finale nel quale lascia sulla neve decimi pesanti.

DOMINIK PARIS 6: si ferma in ottava posizione a soli 54 centesimi dalla vittoria. Non una prova indimenticabile, ma in altre occasioni il nostro alfiere aveva sofferto anche di più in superG.

CYPRIEN SARRAZIN 5.5: ci aveva abituato a vittorie e podi in velocità. Oggi non va oltre la decima posizione. Dopo una gara solita, rovina tutto nel finale e marca visita.

MATTIA CASSE 5.5: un 16° posto che assomiglia ad un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Dopo una prova lineare, nel finale lascia decimi pesantissimi,

Foto: LaPresse